Approvato il nuovo Piano del commercio su area pubblica. Nel 2026 i bandi per riassegnare i posteggi vacanti

SIGNA – Il consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano del commercio su area pubblica, “riportando ordine e regole definite – si legge in una nota – dopo anni di modifiche provvisorie legate a lavori stradali, esigenze degli operatori e miglioramenti nella gestione dei mercati cittadini. Il nuovo assetto, condiviso in un percorso di confronto con tutte le categorie, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti dei lavoratori, mette finalmente a regime ogni mercato e ogni fiera del territorio, rendendo ufficiali gli spostamenti, le riduzioni e le riorganizzazioni sperimentate negli ultimi anni grazie al lavoro sul campo della Polizia locale e degli operatori stessi”. Dal Crocifisso al mercato del capoluogo, da San Piero a Ponti a San Mauro, fino alle fiere della Beata e di settembre, ogni realtà è stata ripensata “per migliorarne funzionalità, sicurezza, accessibilità e valorizzarne la presenza nelle piazze. Il risultato è un sistema più ordinato, con posteggi finalmente coerenti con la reale presenza degli ambulanti e con nuovi spazi riportati a parcheggio e a uso pubblico quando inutilizzati da tempo”.

Il nuovo Piano prevede per il mercato del Crocifisso tre posteggi, per il mercato di Signa, 65 posteggi, per il mercato di San Piero a Ponti 20 posteggi, per la fiera della Beata 28 posteggi, per la Fiera di settembre 26 posteggi e un posteggio fuori mercato al cimitero di San Miniato. Resta invariato il numero di posteggi per il mercato rionale della Costa, il mercato di San Mauro a Signa con un aggiornamento per la sola disposizione interna e la fiera del carnevale di San Mauro a Signa. Il 2026 sarà l’anno dei nuovi bandi: verranno aperti nuovi bandi per poter assegnare riassegnati tutti i posteggi oggi vacanti, così da riportare nuova energia ai mercati e offrire opportunità concrete a operatori e nuove attività.

“Abbiamo finalmente rimesso ordine – ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi – verificando e monitorando i posteggi rimasti vuoti, gli spostamenti provvisori dovuti ai lavori e un’organizzazione che rischiava di diventare confusa. Con ascolto e presenza costante nei mercati abbiamo rimesso ogni tassello al suo posto. Oggi abbiamo un Piano chiaro, aggiornato, ordinato e finalmente stabile, frutto di un lavoro costruito insieme agli ambulanti, alle associazioni, ai commercianti e alla nostra Polizia locale, che ha seguito passo passo ogni sperimentazione. Dal 2026 partiranno i bandi per riassegnare i posteggi liberi: vogliamo dare nuove opportunità a chi lavora, riportare vitalità nei mercati e continuare a farli crescere come luoghi di comunità e incontro per tutta Signa. Questo è un passo importante perché i mercati sono un pezzo della nostra identità e meritano di essere pienamente valorizzati”.