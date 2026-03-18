Approvato il progetto esecutivo per l’impianto fotovoltaico della palestra alla Gimasa 

SIGNA – L’Amministrazione comunale di Signa ha approvato il progetto esecutivo aggiornato per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico della palestra della Gimasa, in via degli Alberti, cosi da rendere l’edificio ancora più sostenibile, efficiente e autonomo dal punto di vista energetico. L’intervento, inserito nel Programma regionale Toscana Fesr 2021-2027, rappresenta un passo concreto verso la transizione energetica e l’adozione di soluzioni sostenibili per gli edifici pubblici. L’impianto fotovoltaico, che sarà installato sulla copertura della struttura comunale entro i prossimi mesi, permetterà di produrre energia pulita, riducendo i consumi elettrici da fonti tradizionali e contribuendo alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Il progetto si inserisce così in un percorso più ampio di attenzione all’ambiente, all’efficienza energetica e alla sostenibilità del patrimonio comunale. Le modifiche introdotte nel progetto riguardano esclusivamente l’adeguamento dei costi al nuovo prezziario regionale e non comportano variazioni significative né tecniche, né economiche. L’importo complessivo dell’intervento resta invariato, pari a 159.465,55 euro, confermando pienamente le risorse stanziate. “L’opera – spiegano dal Comune – rappresenta una delle azioni concrete della riqualificazione dell’edificio comunale Gimasa, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e promuovere pratiche innovative ed ecosostenibili, in linea con le politiche europee e regionali per la tutela ambientale e l’efficienza energetica”.