Appuntamenti estivi in piazza Stazione: il sindaco ha consegnato un encomio a tutti gli organizzatori della manifestazione

SIGNA – “Il sindaco Giampiero Fossi e l’amministrazione comunale di Signa desiderano complimentarsi per la passione, l’impegno e la dedizione profusa per organizzare e promuovere “Estate in musica e risate sotto le stelle”. Una manifestazione di successo che ha saputo trasformare piazza Stazione in un vivace centro di incontro, cultura e divertimento, regalando serate indimenticabili a residenti e visitatori, rafforzando il senso di comunità e valorizzando il territorio signese”. E’ questo il testo dell’encomio che il primo cittadino signese ha consegnato al direttore artistico Roberto Valtriani, ai commercianti e alle associazioni coinvolte: Pollicino, Pro Loco Signa, Hotel Europa, Bar Roma, Gelateria Ballerini e Ristorante Da Enrico al termine della rassegna che ha visto partecipare in piazza Stazione circa duemila persone durante le otto serate previste.

“L’iniziativa – ha spiegato il sindaco Fossi – ha visto arrivare a Signa le migliori tribute band della Toscana e ha riscosso, fin dal primo appuntamento, un grande successo ridando centralità e nuovo magnetismo a tutta la zona di piazza Stazione. Una manifestazione resa possibile grazie all’impegno assicurato da Roberto Valtriani e al ruolo svolto dai commercianti della zona che hanno dimostrato come, quando ognuno sa far bene la propria parte, sia possibile fare squadra e raggiungere grandi risultati. In un momento in cui le nostre città hanno bisogno di ritrovare vitalità, soprattutto durante il periodo estivo è fondamentale che le associazioni come Pollicino, la Proloco e anche e soprattutto i commercianti si sentano parte attiva del rilancio del nostro territorio. La collaborazione tra la nostra amministrazione comunale e il tessuto economico locale può fare la differenza: iniziative ed eventi rappresentano gli strumenti concreti per riportare le persone a vivere la città, valorizzare le nostre piazze e dare nuova linfa alla vita cittadina. A Signa abbiamo tante energie pronte a mettersi in gioco, e il contributo dei commercianti sarà decisivo, anche per il futuro, per rendere la nostra comunità ancora più viva, accogliente e attrattiva. Da qui la volontà di replicare la manifestazione anche il prossimo anno”.