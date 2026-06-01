“Appuntamento in giardino” a Villa Caruso Bellosguardo: nel fine settimana due giorni fra botanica, arte e musica 

LASTRA A SIGNA – Villa Caruso Bellosguardo si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Appuntamento in giardino”, l’iniziativa nazionale promossa da Apgi – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, nata per aprire al pubblico i giardini storici di tutta la penisola e far scoprire la loro straordinaria ricchezza botanica, artistica e paesaggistica. Quest’anno il tema è “La […]

LASTRA A SIGNA – Villa Caruso Bellosguardo si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Appuntamento in giardino”, l’iniziativa nazionale promossa da Apgi – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, nata per aprire al pubblico i giardini storici di tutta la penisola e far scoprire la loro straordinaria ricchezza botanica, artistica e paesaggistica. Quest’anno il tema è “La vista”, all’insegna della botanica, richiamando una storica iniziativa di Villa Caruso. L’evento si svolge in contemporanea con il Rendez-vous aux Jardins, manifestazione che coinvolge oltre 20 Paesi europei ed è arrivato alla sua nona edizione. Così sabato 6 e domenica 7 giugno, il parco della villa – già residenza del celebre tenore Enrico Caruso – si trasformerà in un luogo d’incontro tra natura, arte e comunità, con un programma ricco e accessibile a tutte le età.

“Per la prima volta Villa Caruso Bellosguardo entra a far parte di “Appuntamento in giardino” e siamo orgogliosi di farlo nella nona edizione di un festival che celebra la bellezza dei giardini storici italiani in tutta Europa. Questo parco è un patrimonio vivo, costruito nel tempo e custodito con cura: aprire i suoi cancelli a tutta la comunità – con la botanica come filo conduttore – è per noi un atto di condivisione e di appartenenza al territorio. Vi aspettiamo il 6 e 7 giugno: sarà un appuntamento da non perdere”, dicono dal consiglio direttivo di Villa Caruso Bellosguardo guidato da Costanza Caradonna. “Sono molto contento che la prima iniziativa del nuovo corso di Villa Caruso, luogo meraviglioso che merita tutta la nostra dedizione, si apra proprio nel segno di “Botanica”, ovvero con la valorizzazione dei suoi spazi e del suo giardino storico ma nel segno di un evento che è ancora nel cuore mio e di tanti. Credo che così tante iniziative possono davvero interessare un vasto pubblico”, aggiunge Massimo Galli, assessore alla cultura del Comune di Lastra a Signa.

“Con questo evento ci sarà la possibilità di scoprire non solo la villa, ma anche il suo bellissimo giardino che, al pari della residenza del grande tenore, riserva particolari unici nel suo genere. Questo appuntamento segna l’inizio della stagione estiva della villa che sarà molto coinvolgente anche per merito del nuovo gruppo di persone che, da alcuni mesi, ha preso le redini dell’associazione. Alla presidente Costanza Caradonna ed a tutto il suo staff il mio ringraziamento ed il mio in bocca al lupo per le sfide future”, conclude il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso.