Apre il 15 marzo il supermercato Coop.fi di viale Pratese

SESTO FIORENTINO – Punta sulla sostenibilità il nuovo supermercato coop.fi del Neto in viale Pratese, che sarà aperto al pubblico domani 15 marzo alle 8.30. Il nuovo punto vendita si trova nell’area vicino alla Ginori e al Museo Ginori collegato attraverso un percorso. Domani al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Lorenzo Falchi, la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, e la presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino-Calenzano Lia Bogliolo.

Il nuovo supermercato nasce all’insegna della sostenibilità, come edificio ad alta innovazione tecnologica e a basso impatto ambientale. Il punto vendita è stato progettato e realizzato con i più importanti accorgimenti tecnologici e costruttivi che hanno interessato sia l’involucro edilizio che gli impianti. Gli importanti investimenti della cooperativa nella realizzazione del punto vendita hanno consentito di ridurre al minimo il possibile fabbisogno energetico, dimezzandone il consumo e ottenendo così una significativa riduzione di emissione di CO2: grazie alle tecnologie implementate il supermercato di Sesto Viale Pratese è un edificio ad elevata prestazione energetica in classe A4, ovvero la massima categoria possibile. La nuova apertura conta 64 addetti di cui 7 sono nuove assunzioni mentre 13 sono consolidamenti di contratti a tempo indeterminato.

Oltre al parcheggio del supermercato, con circa 200 posti auto e moto e la cooperativa ha completato l’intervento realizzando aree di parcheggio ad uso pubblico ai lati di via Oriani e viale Giulio Cesare, una nuova rotatoria per agevolare la circolazione dell’intera zona. Nei dintorni del punto vendita è stata incrementata la dotazione del verde, con oltre 110 nuove alberature, per un totale di 204 piante oggi presenti nell’area. Sia nell’area privata che nelle aree pubbliche, lungo la viabilità e nei parcheggi, sono stati scelti alberi caratterizzati da un basso grado di allergenicità e da una forte capacità di assorbimento dell’anidride carbonica presente in atmosfera, per neutralizzare almeno in parte le emissioni dovute alle attività umane.