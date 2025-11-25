CALENZANO – Il Cash & Carry di Logista si rinnova e domani, 26 novembre, la struttura di via San Morese, che garantisce la distribuzione di un’ampia selezione di articoli convenience sarà inaugurata alle 9. Il punto calenzanese è progettato per rifornire circa 1.250 punti vendita del Nord della Toscana e, in particolare, dell’area fiorentina. Ed è in grado di garantire la distribuzione di un’ampia selezione di articoli dal food&beverage, cancelleria, giochi, cura della persona, pile e più in generale articoli per il canale bar tabacchi. Il Transit Point calenzanese ha una superficie complessiva di 1.250 mq, suddivisi tra area commerciale, uffici e magazzino, punto di riferimento, in particolare, per i punti vendita situati nell’area fiorentina. Il Cash & Carry di Logista promuove inoltre l’utilizzo responsabile delle risorse energetiche. L’azienda ha infatti adottato da tempo una strategia orientata alla sostenibilità che permea tutte le sue attività: dall’impiego di fonti di energia rinnovabile nel 99% delle sedi operative; al riutilizzo e riciclo delle Logista Green Box, le scatole di cartone dove ogni giorno vengono consegnate le merci, al lancio di Recycle-Cig, il programma che consente ai consumatori di conferire le sigarette elettroniche esauste in appositi contenitori posti nelle rivendite tabacchi, la regione Toscana ne conta 2.273, indipendentemente dall’acquisto di nuovi prodotti.
Apre il rinnovato punto Cash & Carry di Logista
