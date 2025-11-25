Apre il rinnovato punto Cash & Carry di Logista

CALENZANO – Il Cash & Carry di Logista si rinnova e domani, 26 novembre, la struttura di via San Morese, che garantisce la distribuzione di un’ampia selezione di articoli convenience sarà inaugurata alle 9. Il punto calenzanese è progettato per rifornire circa 1.250 punti vendita del Nord della Toscana e, in particolare, dell’area fiorentina. Ed è […]

CALENZANO – Il Cash & Carry di Logista si rinnova e domani, 26 novembre, la struttura di via San Morese, che garantisce la distribuzione di un’ampia selezione di articoli convenience sarà inaugurata alle 9. Il punto calenzanese è progettato per rifornire circa 1.250 punti vendita del Nord della Toscana e, in particolare, dell’area fiorentina. Ed è in grado di garantire la distribuzione di un’ampia selezione di articoli dal food&beverage, cancelleria, giochi, cura della persona, pile e più in generale articoli per il canale bar tabacchi. Il Transit Point calenzanese ha una superficie complessiva di 1.250 mq, suddivisi tra area commerciale, uffici e magazzino, punto di riferimento, in particolare, per i punti vendita situati nell’area fiorentina. Il Cash & Carry di Logista promuove inoltre l’utilizzo responsabile delle risorse energetiche. L’azienda ha infatti adottato da tempo una strategia orientata alla sostenibilità che permea tutte le sue attività: dall’impiego di fonti di energia rinnovabile nel 99% delle sedi operative; al riutilizzo e riciclo delle Logista Green Box, le scatole di cartone dove ogni giorno vengono consegnate le merci, al lancio di Recycle-Cig, il programma che consente ai consumatori di conferire le sigarette elettroniche esauste in appositi contenitori posti nelle rivendite tabacchi, la regione Toscana ne conta 2.273, indipendentemente dall’acquisto di nuovi prodotti.