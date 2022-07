Area Ginori: la posizione del PD

SESTO FIORENTINO – “Il PD di Sesto in questi anni ha lavorato con il massimo impegno e continuerà a farlo affinché l’area Ginori diventi un luogo strategico dell’identità del nostro territorio. Identità fondata dal legame storico e inscindibile tra fabbrica e museo. Abbiamo la responsabilità di mettere il massimo dell’ambizione, dell’impegno e della visione per rendere unico questo luogo della città”. E’ quanto si legge in una nota del PD che oggi 2 lugli effettuerà un volantinaggio per promuovere le proprie posizioni, dalle 10 alle 13 in piazza Vittorio Veneto. Inoltre per presentare la propria posizione nella sede di piazza Ginori i giovedì sera di luglio /7, 14, 21, 28) sarà aperta per incontrare i cittadini e le realtà del territorio.

“Lo Stato, grazie al Ministro Franceschini, ha messo 5 milioni e mezzo di euro per comprare l’edificio del Museo, le sue collezioni e per ristrutturarlo. – prosegue la nota – È stata costituita la Fondazione Ginori dove i soci fondatori sono Ministero, Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino, i quali ogni anno stanno investendo ulteriori e significative risorse economiche. Anche alla luce del grande impegno delle Istituzioni pubbliche è un dovere di ognuno di noi contribuire a realizzare un’area dove cultura, creatività, lavoro, storia, memoria e futuro possano caratterizzare ogni centimetro di questo spazio cittadino. Un luogo che possa diventare un attrattore di turismo di qualità, di competenze, di designer e di creativi. Una istituzione culturale di respiro europeo, dobbiamo cogliere questa grande opportunità. Fondamentale per raggiungere questo obiettivo è e sarà anche il ruolo di Coop e di come utilizzerà i suoi terreni. La posizione di contrarietà del PD sulla scelta di costruire un supermercato è nota a tutti da tempo, purtroppo sulla decisione fatta dalla precedente amministrazione oggi non possiamo più intervenire. Quello che però possiamo fare è lavorare con tutti i soggetti interessati per evitare ulteriori costruzioni non inerenti al Museo e dare un senso coerente ed omogeneo all’area Ginori. Sarà fondamentale preservare e dare un ruolo decisivo al verde, trovare soluzioni di ampliamento del Museo per farlo esprimere al meglio, accompagnare l’attesa della riapertura del Museo con una programmazione di iniziative e di eventi di rilievo nazionale inerenti al mondo della porcellana e della ceramica. Insomma un bel pezzo di strada l’abbiamo fatta, adesso c’è da accelerare e mettere tutto l’impegno imboccando la strada giusta. Poniamoci come costruttori non di luoghi anonimi, ma di luoghi che incarnano il meglio della nostra identità cittadina”.