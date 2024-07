Arena (Pd) “Accogliamo positivamente il primo atto della Giunta Carovani. Il diritto allo studio deve essere garantito”

CALENZANO – “Accogliamo positivamente il primo atto della Giunta Carovani che restituisce la gratuità agli alunni delle scuole primarie togliendo il vincolo della dichiarazione Isee, che in precedenza prevedeva la gratuità fino alla soglia Isee di 16mila euro”. Lo afferma in una nota la capogruppo del Partito Democratico Centrosinistra Insieme Maria Arena.

“Avevamo messo nel nostro programma elettorale tale provvedimento, – prosegue Arena – ma non tanto per il valore economico, se si considera la spesa media per i libri della primaria, quanto per il fatto che il diritto allo studio deve essere sostenuto economicamente dallo stato almeno fino all’età della scuola dell’obbligo. Per le famiglie, garantire il diritto allo studio e costruire un futuro di piena consapevolezza ed istruzione, ha costi molto elevati, che comprendono sia l’acquisto dei libri, sia tutto il materiale scolastico e la partecipazione molto spesso anche a progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Per queste ragioni le battaglie sulle quali ci impegneremo saranno quelle per fare avere la gratuità dei libri per le scuole secondarie di primo e secondo grado, con iniziative congiunte con gli altri comuni e con i livelli sovracomunali. Certo è che questo investimento del Comune arriva proprio nel momento in cui si apprende che il Governo ha confermato i tagli ai trasferimenti per il nostro Comune, nella misura di 491.245 euro per i prossimi 5 anni”.