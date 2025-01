Arena (Pd Centrosinistra) “Bene la Commissione speciale, ma peccato la Maggioranza abbia voluto la presidenza”

CALENZANO – Dopo la costituzione della Commissione speciale Eni avvenuta durante il consiglio comunale, interviene la capogruppo del Pd -centrosinistra insieme Maria Arena sottolineando l’unico neo rappresentato dalla scelta della maggioranza di ottenere la presidente. “Peccato per l’imposizione sulla Presidenza alla maggioranza” dice Arena in una nota. “Dopo nostro sollecito di costituzione della commissione, – […]

CALENZANO – Dopo la costituzione della Commissione speciale Eni avvenuta durante il consiglio comunale, interviene la capogruppo del Pd -centrosinistra insieme Maria Arena sottolineando l’unico neo rappresentato dalla scelta della maggioranza di ottenere la presidente. “Peccato per l’imposizione sulla Presidenza alla maggioranza” dice Arena in una nota. “Dopo nostro sollecito di costituzione della commissione, – prosegue la nota di Arena – siamo soddisfatti che nella seduta del consiglio comunale, si sia approvata anche con il nostro voto, la costituzione della Commissione Eni: peccato che la maggioranza abbia perso una grande occasione di attuare la vera condivisione e l’unitarietà di tutto il consiglio”. Presidente della Commissione speciale è stato eletto Matteo Montecchi esponente della maggioranza di Consiglio.



“Niente di personale verso Montecchi, – prosegue Arena – ma abbiamo fatto presente che la commissione avrebbe avuto un peso maggiore se la presidenza fosse stata assunta dall’opposizione: dato che il sindaco intrattiene già i rapporti istituzionali con tutti gli enti coinvolti nella gestione della vicenda, affidare la presidenza della commissione all’opposizione avrebbe rafforzato il senso di unità del consiglio comunale e di tutte le forze politiche nello sviluppo della vicenda. Ad ogni modo invitiamo il neo presidente a tenere un atteggiamento di massima trasparenza, e che convochi quanto prima la commissione per iniziare ad informare i membri sullo stato delle notizie ad oggi, e che si possa avviare un confronto necessario sul grave evento, che ci sia la condivisione delle informazioni sulla dinamica, la causa, che venga fornito il dato sulla ricognizione dei danni economici totali subiti da aziende e cittadini, visto che i danni in termini umani purtroppo sono già noti. Auspichiamo che si possa discutere in quella sede dell’intera area, della collocazione del deposito e delle attività circostanti, degli interventi che sono necessari per renderla maggiormente sicura e chiederemo che fra i primi soggetti in audizione venga chiamata Arpat, per approfondire l’impatto ambientale dell’impianto prima e dopo l’incidente”.