Arena (Pd) “Soddisfatti dell’incontro sulla scuola”

CALENZANO -“La scuola cambia volto” è stato il tema di un incontro che si è tenuto in Comune a Calenzano, organizzato dal Pd locale. “E’ segno che c’è proprio bisogno di parlare di scuola, di ambienti, di strutture e strumenti, di didattica e di percorsi di inclusione – dice la consigliera Pd Maria Arena – Dalle testimonianze portate dai dirigenti Arte e Baldaccini, come anche dalla dirigente scolastica del Comprensivo di Calenzano, Cinzia Boschetto, abbiamo dimostrato che ci sono molte possibilità di intervenire sulle strutture, per adeguarle ad una modalità di insegnamento che può e deve cambiare, e in altri casi invece è necessario costruire nuovi edifici scolastici che vanno incontro ad un modo di vivere gli spazi meno frontale e più di interscambio e inter-relazione tra studenti e docenti. E il parametro non può essere l’andamento demografico, che per altro subirlo passivamente è un atteggiamento di rassegnazione che non possiamo permetterci, ma quanto la volontà di andare in contro alle esigenze di creare le condizioni necessarie per consentire una didattica innovativa, che renda gli studenti parte di un sistema attivo e costruito intorno all’individuo, e non viceversa”.