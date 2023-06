Ariele, alla base c’è sempre la ginnastica ritmica: prima il saggio di fine anno a Spazio Reale, poi il via ai centri estivi

CAMPI BISENZIO – In attesa di tracciare il bilancio agonistico di fine stagione (per il quale si aspetta l’esito del Campionato nazionale FGI Silver che si svolgerà la prossima settimana a Rimini), Ariele C.B. si prepare ad altri due appuntamenti che interessano maggiormente l’aspetto sociale della bella realtà di ginnastica ritmica che riesce sempre a […]

CAMPI BISENZIO – In attesa di tracciare il bilancio agonistico di fine stagione (per il quale si aspetta l’esito del Campionato nazionale FGI Silver che si svolgerà la prossima settimana a Rimini), Ariele C.B. si prepare ad altri due appuntamenti che interessano maggiormente l’aspetto sociale della bella realtà di ginnastica ritmica che riesce sempre a lasciare il segno anche quando si parla di risultati sportivi. Domani, infatti, domenica 18 giugno, a partire dalle 17, presso Spazio Reale si svolgerà il saggio di fine anno, che sarà diviso in due parti: la prima dedicata alla ritmica, quella successiva a tema “Aladdin”. Da sottolineare che i vestiti con cui le bambine si esibiranno, circa 250, sono stati realizzati da Renza e Lina con molta accuratezza. Lunedì 19, invece, per concludersi il 4 agosto, prenderanno il via i Centri estivi Ariele Summer Camp 2023 presso la scuola d’infanzia Tosca Fiesoli a Campi Bisenzio, con un tema diverso e “ospiti” speciali tutte le settimane. Questo il programma di una giornata tipo: alle 8 arrivi, alle 9 inizio attività, alle 10 merenda, alle 10.30 ripresa attività, alle 12.30 pranzo con possibilità di pranzo al sacco o mensa, alle 13.30 attività o compiti delle vacanze, alle 16 merenda, alle 17 rientro nelle rispettive abitazioni (nella locandina che pubblichiamo tutte le informazioni per partecipare Ospiti dei Centri estivi saranno Mammolo (pagliaccio), il “Poliziotto cinofilo” e il Mago, previste inoltre una serie di lezioni di “Feel Green”, sui rettili e di educazione stradale con la Polizia municipale di Campi Bisenzio.