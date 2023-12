Ariele Ginnastica Ritmica, il saggio di Natale è con “Barbie”. Ma sotto l’albero ci sono anche medaglie e sorrisi

CAMPI BISENZIO – A Campi, prima del Natale, giorno in cui il colore predominante sarà il rosso, c’è il rosa di Ariele Ginnastica Ritmica. Che poi è anche il rosa di Barbie. E domani, domenica 17 dicembre, con inizio alle 16.30 presso Spazio Reale, Barbie si incontrerà con Ariele. O viceversa. Barbie, infatti, è il personaggio a cui si ispira qust’anno il saggio di Natale perché, come scrivono sulla loro pagina Facebook, “Barbie non è quella che credete. È molto più in gamba di come la lasciano essere. Ha enormi poteri ed è una specie di genio. Ci sono più di un miliardo di Barbie nel mondo. Pensate se le liberassimo. Pensate se prendessero vita in ogni paesino, città, camera da letto, discarica e casa da sogno. Pensate se invece di rifarsi il trucco rifacessero il mondo. Pensate se cominciassero a dire ciò che sentono davvero. Facciamole parlare”

Oltre al saggio, però, per la società campigiana è sempre tempo di gare, dove le soddisfazioni non mancano, come “hanno certificato” anche le ultime competizioni a cui Ariele Ginnastica Ritmica ha preso parte. Al Campionato regionale di specialità terzo posto alle clavette per Viola Baldini, quarto posto alla palla per Alice Manetti, terzo posto alla palla per Giada Innocenti, secondo posto alla palla per Alice Di Giacomo. Al Campionato interregionale di specialità terzo posto al cerchio per Gemma Puzzoli, primo posto alle clavette e terzo posto al nastro per Giada Mega, secondo posto per Gaia Bucchi al corpo libero mentre Giulia Rigattieri si è classificata seconda al corpo libero e terza al cerchio. Campionato nazionale di specialità: doppio successo per Camilla Noferini, prima alla palla e al cerchio, terzo posto al nastro per Eleonora Guglielmi, nono posto per Gaia Bucchi al corpo libero, sesto posto al cerchio e ottavo al corpo libero per Giulia Rigattieri. Infine il Campionato interregionale di categoria (campionato di alta specializzazione massimo della ginnastica ritmica) dove Ginevra Pretolani ha ottenuto un ottimo terzo posyo con accesso alla fase nazionale e un sesto posto finale. “Siamo orgogliose di questi risultati e delle nostre atlete – dicono da Ariele – che ci seguono con dedizione e impegno costante. Guardiamo avanti, al prossimo obiettivo, al prossimo sogno da realizzare”.