Armeni (Pd) “Quasi 80 milioni di euro in meno comuni della Toscana nel prossimo quinquennio”

SESTO FIORENTINO – “Quasi 80 milioni di euro in meno ai comuni della Toscana nel prossimo quinquennio: sono i tagli previsti dal governo di Giorgia Meloni che saranno sanciti da un decreto interministeriale”. Lo afferma la capogruppo del Pd Ilaria Armeni.

“A venire penalizzati saranno gli enti che hanno speso meglio e più velocemente i fondi Pnrr, – dice Armeni – quindi quelli più virtuosi. Vengono così sottratte nei fatti le risorse future necessarie per far funzionare le opere realizzate. Una misura incomprensibile e sbagliata che penalizza i comuni più virtuosi, quei Comuni, che sono stati capaci di presentare progetti e che hanno ottenuto i finanziamenti del Pnrr per la realizzazione delle opere pubbliche, Comuni che quelle risorse sono stati capaci di spenderle e rendicontarle. Per il Comune di Sesto Fiorentino i tagli ammonteranno a circa 150.000 euro. Per questo come gruppo consiliare del Partito Democratico abbiamo oggi approvato un Ordine del giorno per portare a conoscenza i cittadini dei tagli che il Governo si appresta ad attuare ed impegnare le istituzioni locali a mobilitarsi affinché la realizzazione del piano quinquennale di tagli alle risorse destinate ai Comuni venga immediatamente sospeso e quindi cancellato. Dopo l’azzeramento dei trasferimenti per il fondo affitti, questo Governo si appresta ora ad ulteriori tagli che ricadranno inevitabilmente ancora una volta sulle cittadine e sui cittadini del nostro Comune”.