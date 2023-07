Arriva il Megafest al Parco dell’Oliveta degli Etruschi

SESTO FIORENTINO – Si apre oggi e si chiuderà il 15 luglio il Megafest al Parco dell’Oliveta degli Etruschi. Si tratta di un festiva della musica e delle attività creative. Si inizia oggi giovedì 13 nel tardo pomeriggio con i giochi da tavolo al tramonto con il live di Nelea, giovane cantautrice fiorentina. A seguire si esibiranno gli 8 semifinalisti del Mega-contest, precedentemente lanciato sui social, i quali dovranno sfidarsi e convincere la giuria per aggiudicarsi un posto in finale. A chiusura di questa prima giornata arriva DJ set di Cipo. Giovedì e sabato Flash Operatori di Strada con il loro furgone itinerante si occuperanno di sensibilizzare su tematiche come la droga e l’alcool.

Venerdì 14 alle 18.30 protagonista lo yoga con Margherita Lucchini e il workshop di cianotica organizzato da Ginkgomag, realtà editoriale neonata che si interroga sulle dinamiche sociali, sull’occupazione dello spazio. La serata si concluderà con il live di Nervi. Sabato 15 si terrà un workshop di lettering e tag con Smog, per favorire quella socialità che rappresenta uno dei valori fondanti del festival. Dalle 20 spazio alla musica. La serata si aprirà con il DJ set di Vitangeli, per poi passare alla premiazione del vincitore o vincitrice del Mega-contest che avrà la possibilità di registrare un singolo in uno studio professionale. A seguire il palco sarà di Giovapiùgiova. La conclusione di questa line-up prevede il DJ set di Steve, giovanissimo sestese che farà divertire fino alla fine.