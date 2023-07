Arriva la Festa etrusca a I Gigli

CAMPI BISENZIO – Due giornate in compagnia degli Etruschi per unire il divertimento alla conoscenza di questo popolo che fa parte del nostro passato. “La Festa Etrusca” arriva per la prima volta in un centro commerciale e sbarca a I Gigli sabato 29 e domenica 30 luglio con una ricca programmazione di eventi per tutte […]

CAMPI BISENZIO – Due giornate in compagnia degli Etruschi per unire il divertimento alla conoscenza di questo popolo che fa parte del nostro passato. “La Festa Etrusca” arriva per la prima volta in un centro commerciale e sbarca a I Gigli sabato 29 e domenica 30 luglio con una ricca programmazione di eventi per tutte le età in Corte Lunga dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21. L’evento è prodotto da Entertainment Game Apps, Ltd., con il sostegno scientifico del Museo Nazionale Etrusco di “Villa Giulia” e in collaborazione con la capitolina Fondazione Dià Cultura e l’associazione culturale ChissàDove di Roma, oltre al supporto dell’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica e della Regione Toscana.

Attraverso momenti didattici, musica, laboratori e rievocazioni storiche i visitatori potranno conoscere gli usi e i costumi dell’antico popolo. Un evento dedicato alle famiglie, dove i più piccoli, attraverso i laboratori gratuiti a cura delle associazioni “Ruva Leu” e “Ninfe Nereidi Danze Antiche”, avranno la possibilità di sperimentare attività diverse che vanno dalla decorazione con il laboratorio “I Guerrieri Etruschi e i loro scudi” alla danza con la didattica animata “Al passo degli Etruschi”.

Entrambi i due giorni si concluderanno con spettacolo di danze etrusche e rievocazione di antichi combattimenti.

Quello de I Gigli sarà il primo appuntamento di Festa Etrusca 2023. La manifestazione proseguirà il 26 e 27 agosto al Parco Archeologico Baratti-Populonia a Piombino (LI), il 23 e 24 settembre al Museo Nazionale Etrusco di “Villa Giulia” a Roma e si concluderà il 4 e 5 novembre alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum (SA).

Il programma completo è disponibile al sito www.festaetrusca.info

“Un piacere poter parlare di Etruschi anche nel nostro territorio, – dichiara Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager della società proprietaria del centro commerciale Eurocommercial Properties – del resto, a partire dalla fine degli anni Novanta, nelle zone di Gonfienti, prospicienti I Gigli, sono andate man mano emergendo strutture di interesse archeologico, relative ad un insediamento etrusco, che hanno confermato la presenza di questa popolazione anche sul Bisenzio.

I Gigli accolgono, quindi, con grande entusiasmo la Festa Estrusca”.

“Creare momenti per conoscere il nostro passato è uno dei compiti del nostro Centro Commerciale, – afferma il direttore de I Gigli Antonino D’Agostino – per questo abbiamo accolto con piacere la “Festa Etrusca” che permette alle famiglie e a tutti coloro che visitano I Gigli di poter conoscere aspetti anche curiosi di questo popolo vissuto in Toscana”.

“E’ la prima volta che questa manifestazione entra in un centro commerciale – dice Maurizio Amoroso, presidente di Entertainment Game Apps, Ltd – è la terza edizione e, fino a ora, l’evento si è tenuto o nei musei o nei parchi archeologici nazionali. E visto che la storia degli etruschi è la storia dei toscani è stato naturale portarla per la prima volta all’interno del centro commerciale I Gigli. Questa operazione rappresenta una incredibile opportunità di valorizzazione e promozionen del territorio”.

Tra gli appuntamenti in programma nelle due giornate ci saranno: “Il cibo degli Antichi”, i “Banchetti etruschi”, i laboratori per bambini sul mondo degli etruschie spettacoli di danza e combattimenti etruschi.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.igigli.it