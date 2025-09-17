SIGNA – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di installazione dei nuovi pali dell’illuminazione pubblica in via Fosse Ardeatine. Un intervento realizzato da Consiag Servizi Comuni, che ha collocato i nuovi punti luce nelle predisposizioni già realizzate in precedenza dal Comune di Signa “nell’ambito – si legge in una nota – di una programmazione infrastrutturale volta al miglioramento dei servizi essenziali sul territorio. L’illuminazione della strada, da tempo attesa dai residenti, rappresenta un importante passo in avanti in termini di sicurezza e vivibilità, in particolare per i cittadini che quotidianamente percorrono l’area nelle ore serali o notturne. L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per la conclusione di questo intervento, che risponde alle esigenze espresse dalla cittadinanza e si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione e potenziamento dell’illuminazione pubblica, volto a garantire una città sempre più sicura, moderna ed efficiente”.
Arriva la luce in via Fosse Ardeatine: installati i pali dell’illuminazione pubblica
