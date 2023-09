Artefacendo, gli artigiani tornano in piazza

SESTO FIORENTINO – Tra fiori e artigianato arriva per due giorni nel centro di Sesto “Artefacendo”, la mostra mercato dedicata da Cna al meglio dell’artigianato artistico. Sabato 23 e domenica 24 settembre torna in edizione straordinaria in piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 20 nell’ambito di “Fiori in fiera”. Un’occasione per valorizzare e promuovere il […]

SESTO FIORENTINO – Tra fiori e artigianato arriva per due giorni nel centro di Sesto “Artefacendo”, la mostra mercato dedicata da Cna al meglio dell’artigianato artistico. Sabato 23 e domenica 24 settembre torna in edizione straordinaria in piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 20 nell’ambito di “Fiori in fiera”. Un’occasione per valorizzare e promuovere il meglio dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo. Sarà infatti possibile ammirare ed acquistare il “vero fatto a mano a chilometro zero”: moda e relativi accessori, gioielli, utensili in legno, oggetti in vetro riciclato, cartoleria e tanto altro. Produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche. Oggetti vari, per tutti i gusti, sempre di altissima qualità e al 100% italiani.