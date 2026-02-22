“Artigiani anima e corpo”: via alla campagna soci di Cna Firenze Metropolitana, “da 80 anni a sostegno di lavoro e imprese”

FIRENZE – Cna Firenze Metropolitana si conferma, dal 1945, come il punto di riferimento per artigiani e piccole e medie imprese. Anche in questo inizio di 2026 che coincide con la campagna per il tesseramento soci. “Siamo un’associazione – spiegano – che dà voce a chi fa impresa, rappresentandone gli interessi presso istituzioni, amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali. La nostra struttura – composta da dieci unioni di mestiere, sette territori, cinque raggruppamenti di interesse, Cna professioni e Cna pensionati – permette di rispondere con competenza alle esigenze dei diversi settori produttivi e delle realtà locali. Oggi l’artigianato è molto più di un’attività economica: è un patrimonio fatto di persone, storie, gesti e relazioni che si tramandano e creano valore. È questo spirito che raccontiamo con “Artigiani. anima e corpo.”: un modo per mettere al centro la comunità di imprenditori e professionisti che ogni giorno fanno crescere il territorio e che in Cna trovano ascolto, sostegno e una rete su cui contare”. Cna Firenze Metropolitana offre ai suoi oltre 8.000 associati “un’informazione puntuale, occasioni di networking e opportunità per lo sviluppo dell’impresa. Nelle 17 sedi della Città Metropolitana, il sistema Cna Firenze mette a disposizione servizi integrati e consulenze qualificate per accompagnare imprese, imprenditori e cittadini nelle loro esigenze quotidiane. Associarsi significa entrare in una comunità che, da oltre 80 anni, sostiene il lavoro e il territorio con impegno, competenza e, appunto, anima e corpo”.