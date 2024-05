Asd Costa Azzurra, ai Campionati nazionali Uisp di Karate a Padova una pioggia di medaglie e piazzamenti

SIGNA – Pioggia di piazzamenti e di medaglie per la Asd Costa Azzurra Karate che ha partecipato al Campionato nazionale di Karate Uisp a Padova “con grande impegno e passione”, ci tengono a ribadire i tecnici (Massimo Campigli, Claudio Lastrucci, Paolo Susini, Riccardo Cardaci e Beniamino De Filippo) che hanno accompagnato gli atleti in Veneto. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre 300 fra ragazzi e ragazze provenienti da diverse parti d’Italia e sfidarsi nel Kata (forma) e Kumite (combattimento). Per molti di loro, infatti, i Campionati nazionali rappresentano il traguardo di una stagione di duro lavoro e sacrificio. Questi i risultati ottenuti nel Kumite: gradino più alto del podio per Guido Mattei e Flavio Neri, medaglia d’argento per Cosimo Di Pierro, Gabriele Daidone e Gaia Orlandi, medaglia di bronzo per Tommaso Vignolini e Pierpaolo Aiello. Nel Kata, invece, primo posto per Aurora Raitano, Lorenzo Bertelli e Siria Imbasciati, medaglia di bronzo per Martina Guazzini, Stefania Monnetti, Hajar Dahbi e Guido Mattei.