Asfalto nuovo, lavori in corso in via Arrendevole

CARMIGNANO – Lavori in corso in via Arrendevole, il collegamento che unisce Artimino a Comeana: nel tratto in piano della strada, per una lunghezza di circa 620 metri, è aperto il cantiere per rifare completamente il manto stradale. La manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza la strada non si limita alla nuova asfaltatura: sono infatti previste anche opere idrauliche per migliorare la regimazione delle acque, con il ripristino di una traversata e del relativo pozzetto per garantire un più efficiente smaltimento delle acque piovane. I lavori contemplano anche la risagomatura della sezione stradale. L’investimento, a carico del bilancio comunale, è nell’ordine di 175.000 euro. “E’ una delle opere previste – dice Chiara Fratoni, assessore ai Lavori pubblici – dal nostro piano di manutenzione delle strade per l’anno in corso. Siamo in tempo anche con la tabella di marcia, avevamo programmato per marzo l’asfaltatura, nella parte in piano, di via Arrendevole: e così è avvenuto”.