Asili nido a Campi Bisenzio, iscrizioni aperte. C’è tempo fino al 21 aprile

CAMPI BISENZIO – Sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali di Campi Bisenzio che potranno essere presentate da oggi, 31 marzo, fino alle 12 del 21 aprile. La domanda di iscrizione per i due nido comunali Stacciaburatta e A.M. Enriques Agnoletti, per i residenti a Campi Bisenzio, deve essere effettuata esclusivamente on line tramite il sistema F.I.D.O. con tessera sanitaria attivata e relativo codice Pin oppure con le credenziali Spid. I dati necessari per compilare la domanda sono: codice fiscale, certificazioni sanitarie e mediche che danno diritto a punteggio, permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini non comunitari, se dipendenti, dati relativi a datori di lavoro dei genitori e ore lavorative settimanali, se autonomi, dati relativi a iscrizione CCIAA, albi, ordini, partita Iva e ore lavorative settimanali, situazione di disoccupazione, iscrizione al centro per l’impiego con periodi iscrizione, in caso di divorzio/separazione/istanza di separazione, dati e relativa documentazione, valore Isee per prestazioni per minori in corso di validità. I bambini che hanno frequentato i nido comunali nell’anno educativo 2022/2023 non dovranno ripresentare nuova domanda. Chi non risiede a Campi Bisenzio non può presentare domanda on line ma deve contattare l’Ufficio pubblica istruzione, via e-mail all’indirizzo asili.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it per ricevere tutte le informazioni.