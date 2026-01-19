Asl Toscana Centro: “Attenzione ai tentativi di truffa tramite Sms sospetti”

CAMPI BISENZIO – Nessuna comunicazione viene inviata da Adl Toscana Centro tramite Sms dal Cup (Centro Unico di Prenotazione) con richieste di richiamare numeri telefonici. È quanto fa sapere la Asl Toscana Centro avvertendo che “in caso di ricezione di messaggi che invitano a contattare numeri sconosciuti o a tariffazione speciale, si raccomanda di non rispondere e non […]

CAMPI BISENZIO – Nessuna comunicazione viene inviata da Adl Toscana Centro tramite Sms dal Cup (Centro Unico di Prenotazione) con richieste di richiamare numeri telefonici. È quanto fa sapere la Asl Toscana Centro avvertendo che “in caso di ricezione di messaggi che invitano a contattare numeri sconosciuti o a tariffazione speciale, si raccomanda di non rispondere e non effettuare alcuna chiamata. Si tratta, con ogni probabilità, di tentativi di frode. Per qualsiasi dubbio o necessità di verifica, è fondamentale contattare esclusivamente i canali ufficiali dell’Azienda Usl Toscana centro. Numero ufficiale Cup: 055 545454, orari del Servizio Call Center aziendale dal lunedì al venerdì: 8–18; sabato e prefestivi: 8–13. Il servizio è accessibile sia da linea fissa che da telefono cellulare.