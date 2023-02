Aspettano che escano da lavoro e li aggrediscono in quattro: rubati due Rolex e 1.800 euro

SESTO FIORENTINO – E’ successo ieri sera poco dopo le 22 nella zona di via Tevere. Quattro persone, con il volto coperto, una delle quali armata di coltello, hanno atteso la chiusura di una pelletteria e hanno aggredito due cittadini cinesi. Quindi si sono appropriati di due Rolex e di 1.800 euro contenuti in un borsello per poi allontanarsi a bordo di un’auto guidata da un complice. Uno dei due cinesi è stato portato a Careggi per una tumefazione all’occhio destro, in corso di prognosi e diagnosi: le vittime, infatti, sono state minacciate con un coltello e scaraventate a terra. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Signa per il sopralluogo e il via alle indagini.