Assemblea pubblica per presentare il sistema idraulico-fognario
CALENZANO – Si terrà il 1 dicembre alle 21 nella sala convegni del quarto piano del Comune di Calenzano un’assemblea pubblica sulla presentazione del Masterplan sul sistema idraulico-fognario. Interverranno il sindaco Giuseppe Carovani, l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone, il presidente di Publiacqua Nicola Perini e Francesco Criscione, responsabile investimenti e servizi generali di Publiacqua Spa.