Assemblea sui cimiteri: dal 23 gennaio partiranno le esumazioni a San Mauro. Previsti 112 loculi e 80 ossari nuovi

SIGNA – Assemblea pubblica alla Misericordia di San Mauro alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dei tecnici del Comune, di Andrea Panelli per il Consorzio Opere di Misericordia ed Enrico Sardelli per la stessa Misericordia di San Mauro per confrontarsi con i cittadini sulla situazione dei cimiteri del territorio e informare sui prossimi passaggi previsti dall’amministrazione comunale.

“La situazione dei nostri cimiteri è complessa e, come è noto, ci sono criticità annose sulle quali lavoriamo da mesi per arrivare a soluzione, – ha detto il sindaco Fossi – i cimiteri sono da tempo una priorità per questa amministrazione, ma gli atti amministrativi sono rimasti bloccati a lungo da una causa legale con il gestore privato che ha faticato a trovare soluzione. Dal 1 marzo 2023, a causa degli impedimenti legali, il Comune è subentrato al privato nella gestione delle strutture e da allora lavoriamo con grande impegno per ripristinare la migliore condizione di decoro e sicurezza”. Il primo passo è stato fatto affidando i servizi cimiteriali di esumazione ed estumulazione al Consorzio Opere di Misericordia di Firenze: dal 23 gennaio 2024 infatti, partiranno le esumazioni al cimitero di San Mauro – a novembre 2023 è stato mandato un primo avviso, i parenti delle salme sono stati contattati e a breve saranno inviate le raccomandate alle circa 200 famiglie coinvolte.

“Da quando abbiamo ripreso in mano la gestione dei cimiteri, ci siamo mossi subito con interventi che potessero superare elementi di degrado presenti da tempo – ha aggiunto il sindaco – abbiamo realizzato 330 ossari a San Mauro che verranno utilizzati già per le esumazioni di gennaio 2024; abbiamo eliminato l’amianto dalle tettoie e sistemato una porzione del tetto del cimitero di San Mauro, a seguito della segnalazione dei Vigili del fuoco; ripristinato le ghiaie e i condotti d’acqua, affidato gli incarichi per la manutenzione degli ascensori; posizionato rastrelliere e cassette per la pulizia; programmato interventi di ristrutturazione a San Miniato. Adesso ci stiamo concentrando sul cimitero di San Mauro che presenta le maggiori criticità: ha la massima priorità e, proprio comprendendone l’importanza, il progetto per la sistemazione sarà finanziato con risorse comunali e tramite mutuo, per un importo complessivo di 320.000 euro”.

Il progetto di San Mauro guarda alla realizzazione di 112 loculi, 35 ossari di dimensione 31x79x45 e 45 ossari da 31x55x45: questo consentirà una rinnovata fruibilità degli spazi e, al contempo, permetterà di liberare i loculi in dissesto e procedere alla demolizione. Entro febbraio-marzo 2024 verranno affidati i lavori per la realizzazione di loculi e, dopo 2-3 mesi dall’avvio della costruzione, l’avvio delle estumulazioni.

“Si tratta di pratiche delicate e spesso sensibili che vogliamo affrontare nel rispetto di famiglie e parenti, – ha concluso il sindaco – mi preme però sottolineare che, dopo tanti anni di degrado, finalmente riusciamo a dare una risposta fattiva, una soluzione concreta: non si parla esclusivamente di restituire decoro al servizio, ma di rispetto verso i defunti e le loro famiglie. E’ un impegno che abbiamo assunto con coscienza e che porteremo a termine per tutta la comunità di Signa procedendo prima con esumazioni e a seguire con le necessarie estumulazioni”

