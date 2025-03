Assessore Cataldi: “Per noi sono una priorità”. Lavori nelle scuole a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – L’Istituto comprensivo scolastico Filippo Mazzei è, ancora una volta, oggetto di ristrutturazione. E’ proprio di questi giorni la destinazione di più di ottomila euro di fondi comunali per le pulizie delle grondaie e degli scarichi di copertura, la messa in sicurezza del tetto del plesso della scuola De Amicis e del […]

POGGIO A CAIANO – L’Istituto comprensivo scolastico Filippo Mazzei è, ancora una volta, oggetto di ristrutturazione. E’ proprio di questi giorni la destinazione di più di ottomila euro di fondi comunali per le pulizie delle grondaie e degli scarichi di copertura, la messa in sicurezza del tetto del plesso della scuola De Amicis e del plesso Lorenzo il Magnifico attraverso il riposizionamento delle tegole spaccate. “Le infiltrazioni provenienti dal tetto sono arrivate alla palestra della De Amicis ma appena possibile – afferma l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi – abbiamo cercato i fondi necessari per l’intervento che verrà completato nei prossimi giorni. Purtroppo, in seguito al maltempo che ha caratterizzato la nostra regione, i lavori sono slittati di qualche giorno ma entro la prossima settimana crediamo e speriamo che vengano terminati”. Quindi sarà la volta del plesso Lorenzo il Magnifico, anch’esso oggetto di infiltrazioni in un’aula e poi della scuola secondaria di primo grado Mazzei.

“Questi lavori – continua l’assessore – si aggiungono agli oltre 10.000 euro di interventi per una parte di tetto della scuola Lorenzo il Magnifico completati recentemente, alla realizzazione del giardino in erba sintetica della scuola il Magnifico, all’installazione di nuove e sicure finestre sia alla De Amicis che alla Lorenzo il Magnifico per più di duecentomila euro e ai numerosi interventi del plesso Mazzei relativi alla messa in sicurezza statica. Dal nostro insediamento come amministrazione la scuola e la sicurezza dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico sono stati al centro della nostra politica, perché un ambiente sano e sicuro favorisce lo sviluppo emotivo, sociale e culturale dei ragazzi e ne promuove il benessere generale. Le famiglie ci affidano i loro figli e noi abbiamo la responsabilità della loro salute e sicurezza; una scuola sana e sicura è un investimento sul futuro delle nuove generazioni e della società nel suo complesso”.