Assessore La Placa: “Tari in aumento? Quest’anno le nuove tariffe prevedono una riduzione del 6%”

SIGNA – “Tari in aumento? A Signa risulta in calo del 6%”. Interviene così l’assessore al bilancio e all’ambiente Federico La Placa in merito a una questione che sta facendo molto discutere fra i signesi, quella relativa all’aumento in bolletta delle rate della tassa sui rifiuti. “Nel maggio scorso – afferma l’assessore – durante la […]

SIGNA – “Tari in aumento? A Signa risulta in calo del 6%”. Interviene così l’assessore al bilancio e all’ambiente Federico La Placa in merito a una questione che sta facendo molto discutere fra i signesi, quella relativa all’aumento in bolletta delle rate della tassa sui rifiuti. “Nel maggio scorso – afferma l’assessore – durante la seduta del consiglio comunale sono state approvate le tariffe Tari per l’anno in corso con una riduzione media di circa il 6% a Signa. Un dato particolarmente positivo che dipende da molti fattori come la lotta all’evasione e la rinuncia da parte di Alia di chiedere il recupero dell’inflazione.

Per questo vorrei oggi essere chiaro: nessun aumento è stato applicato. Il consiglio comunale ha approvato le nuove tariffe che prevedono, al contrario, una diminuzione della tassa sui rifiuti per la maggior parte delle utenze. Invito tutti a non diffondere informazioni false o non verificate. Il rispetto della verità e del lavoro svolto è fondamentale per un confronto civile e costruttivo, anche quando ci sono opinioni diverse”.

L’assessore La Placa interviene poi sull’introduzione della Taric nel Comune di Signa: “Come già ampliamente annunciato ai cittadini e alla comunità nei mesi scorsi, con Alia e gli altri Comuni dell’Ato siamo al lavoro per prevedere l’introduzione della tariffa corrispettiva, già a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. Tutto questo sarà discusso nella prossima seduta del consiglio comunale che ci consentirà di dare il via a questo passaggio importante”. Per poi concludere: “In linea con la normativa europea, la tariffa corrispettiva, già attiva in 25 Comuni toscani serviti da Alia e governati sia dal centrosinistra che dal centrodestra, implica una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella raccolta differenziata e nella tutela dell’ambiente”.