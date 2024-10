Assessore Quaresima: “Comprendo i disagi delle famiglie, ma il nostro impegno per la scuola darà delle risposte concrete”

SIGNA – “Desidero ringraziare le famiglie dei bambini che frequentano la scuola Ciampi di San Mauro che aspettano da tempo la sua riapertura, chiusa per i lavori di ristrutturazione. Comprendo i disagi che il protrarsi del cantiere ha comportato, ma quando l’intervento sarà concluso, gli studenti potranno rientrare in una scuola rinnovata e i benefici […]

SIGNA – “Desidero ringraziare le famiglie dei bambini che frequentano la scuola Ciampi di San Mauro che aspettano da tempo la sua riapertura, chiusa per i lavori di ristrutturazione. Comprendo i disagi che il protrarsi del cantiere ha comportato, ma quando l’intervento sarà concluso, gli studenti potranno rientrare in una scuola rinnovata e i benefici si rifletteranno anche su servizi essenziali come il trasporto scolastico e il recupero degli spazi per il pre-scuola e post-scuola, che considero fondamentali per il sostegno alle famiglie”: queste le parole dell’assessore alla pubblica istruzione, Marcello Quaresima. “A San Mauro – ha aggiunto – i lavori finiranno nei prossimi mesi, anche se non ho un termine certo. Detto questo personalmente riterrei più funzionale un rientro nel nuovo anno scolastico ma sarà comunque una decisione da prendere dopo un confronto con la componente scuola e le famiglie per una scelta il più possibile condivisa”.

Quaresima poi è entrato anche nel merito di altre questioni sempre legate alla scuola: “Fra gli interventi più significativi, mi preme evidenziare la sistemazione del giardino della scuola materna Rodari, interventi di imbiancatura e manutenzione di alcune aule della scuola secondaria Paoli e della scuola primaria Leonardo Da Vinci, per la quale sono in corso anche i lavori di manutenzione del cornicione. Tutti questi interventi sono stati possibili grazie all’intenso lavoro svolto fin dal mese di luglio dall’ufficio manutenzioni del Comune”.

E ancora: “Un’altra misura importante riguarda la revisione delle tariffe scolastiche, in cui è stata prestata particolare attenzione alle famiglie delle fasce medio-basse. Abbiamo previsto maggiori agevolazioni già a partire dal secondo figlio, con sconti fino al 50% per le famiglie numerose, con l’obiettivo di alleggerire il peso economico e garantire l’accesso a servizi fondamentali per l’educazione dei bambini”, ha spiegato Quaresima.

“Fra i provvedimenti messi in campo dall’amministrazione comunale in questi mesi – conclude – vanno infine messi in risalto il rinnovo della convenzione con il Comune di Campi Bisenzio per la gestione degli interventi nel settore scolastico relativi alle scuole condivise nelle frazioni di Sant’Angelo a Lecore e San Piero a Ponti e l’introduzione di una nuova linea sperimentale di trasporto intercomunale, realizzata in collaborazione con lo stesso Comune di Campi Bisenzio e la Città metropolitana. Questo dimostra quanto la gestione coordinata e condivisa tra enti sia essenziale per rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità”.