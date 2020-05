Assessore Scalini: “Scuola Marco Polo, la mozione è stata respinta perché superata”

SIGNA – In seguito alla presa di posizione di Uniti per Signa sulla questione della mensa e soprattutto del suo costo alla scuola primaria Marco Polo, è arrivata la replica dell’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Signa, Gabriele Scalini. “La proposta è stata bocciata perché superata. Nella mozione, infatti, veniva chiesto di impegnare la giunta a rinnovare la convenzione con Campi inserendo la Marco Polo. Su questo tema, nel consiglio di gennaio avevo già esplicitato l’impegno dell’amministrazione a rinnovare la convenzione in tal senso, e che già c’erano stati accordi preliminari con il comune di Campi. Nel consiglio del 14 maggio, poi, ho riferito che in data 3 marzo gli uffici scuola di Campi e Signa con i relativi assessori si sono incontrati per definire i termini della nuova convenzione. I punti caratterizzanti dell’incontro sono stati: l’inserimento della Marco Polo nella convenzione, il rinnovo affitto per la scuola dell’infanzia di Sant’Angelo e la programmazione ampliamento Marco Polo per realizzazione aule della scuola dell’infanzia. L’amministrazione ha aperto un confronto con i genitori di Sant’Angelo fin dall’inizio dell’anno scolastico e l’impegno a cambiare la convenzione era stato esplicitato con forza fin da allora”.