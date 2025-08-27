CALENZANO – L’associazione Assieme, con il patrocinio del Comune di Calenzano, organizza corsi gratuiti di italiano per donne e uomini stranieri. I corsi gratuiti si terranno dal 6 ottobre 2025 al 10 giugno 2026 presso la residenza “Don Marco Brogi”, in via Mia Martini 92 a Calenzano e si svolgeranno in giorni e orari da stabilire. Le iscrizioni dovranno essere fatte sabato 13 settembre 2025 dalle 10 alle 12 presso la residenza “Don Marco Brogi”.
Assieme: iscrizione ai corsi gratuiti di italiano per stranieri
