Assistenza psicologica, al via servizio di Protezione civile regionale, SsT e volontariato

CAMPI BISENZIO – Il Sistema di protezione Civile regionale si è attivato, in coordinamento con il Sistema sanitario della Regione Toscana per garantire un supporto psicologico alla popolazione in questo momento di particolare criticità.

Il supporto psicologico è un servizio erogato da psicologi professionisti altamente preparati per operare a sostegno delle persone in difficoltà nelle emergenze di particolare rilevanza, volontari appartenenti ad Associazioni quali Anpas, Cisom, Croce Rossa, Misericordie e Psicologi per i Popoli.

L’assessorato alla sanità mette a disposizione gli psicologi/psicoterapeuti del centro d’ascolto regionale. Ecco i numeri da chiamare: 800.909685 e per chiamate da cellulari 055.4382530.

Il servizio è svolto dalle 9 alle 19 tutti i giorni, ed offre: assistenza alla persone in quarantena; assistenza alle persone sottoposte alla sorveglianza attiva; assistenza alle persone in isolamento preventivo; assistenza alle persone fragili; assistenza a coloro che necessitano di un supporto psicologico legato alle criticità emerse a causa del Covid19.