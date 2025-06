Associazione Punto d’incontro, Gianni Taccetti confermato presidente

PRATO – Riconfermato all’unanimità presidente Gianni Taccetti alla guida di Punto d’incontro. L’assemblea dell’associazione culturale nata nel 2021 con sede a Prato e attiva nell’area metropolitana, da Firenze a Pistoia, ha rinnovato gli organi mantenendo la fiducia nei confronti di Taccetti che sarà affiancato dal vice-presidente Marco Duradoni e dal segretario e tesoriere Enrico Andrea Laratta. A far parte del direttivo per il prossimo quadriennio saranno Antonello Giacomelli, Maria Federica Giuliani, Niccolò Biancalani, Lorenzo Leo e Walter Tripi.

Taccetti, socio fondatore di Punto d’incontro, ha una lunga esperienza nell’associazionismo sociale e sportivo in Toscana. “Ringrazio per la fiducia accordatami – dice dopo la rielezione – e per il lavoro svolto in questi quattro anni dove abbiamo cercato di affrontare temi e situazioni di interesse o che meritassero un approfondimento. Dal tema della pace con l’allora direttore di Avvenire Marco Tarquinio nella nostra prima iniziativa a quella dell’impegno nella società e in politica con la prossima in calendario con Ernesto Maria Ruffini, dalla questione del credito e dell’impresa con Stefano Barrese di Banca Intesa Sanpaolo a quello del lavoro con il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, dalla vicenda di Aldo Moro con Gero Grassi e Marco Follini alla situazione attuale della politica con Pier Ferdinando Casini e Ugo Sposetti e Pina Picierno con la presentazione del libro di David Sassoli. Incontri dove abbiamo offerto a cittadini e istituzioni, come i sindaci Biffoni e Bugetti o il presidente della Regione Eugenio Giani, chiavi di lettura e approfondimenti dell’attualità e della nostra storia recente”.