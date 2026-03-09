CALENZANO – Una fornitura gratuita di assorbenti alla scuola secondaria di primo grado di Calenzano. La giunta comunale, con una delibera, ha deciso di mettere a disposizione delle alunne una fornitura di prodotti igienici e di monitorare il progetto per la sua prosecuzione. L’attivazione è prevista entro il mese di marzo. “Abbiamo coinvolto l’Istituto comprensivo, Farmapiana e l’associazione Sale in Zucca – spiegano l’assessore alle Pari opportunità Simona Pieri e l’assessore all’Istruzione Marco Bonaiuti – che ringraziamo per la disponibilità, in un progetto tanto semplice quanto significativo. Le alunne della Arrighetto da Settimello troveranno a loro disposizione gli assorbenti negli armadietti dei bagni della scuola, in sacchettini di stoffa colorati. Pensiamo che questo gesto, oltre a coincidere con un aiuto concreto, riesca a veicolare un messaggio di consapevolezza ed un segnale per abbattere i tabù che esistono ancora oggi relativamente al ciclo mestruale”.
Assorbenti gratuiti alla scuola secondaria di primo grado di Calenzano
CALENZANO – Una fornitura gratuita di assorbenti alla scuola secondaria di primo grado di Calenzano. La giunta comunale, con una delibera, ha deciso di mettere a disposizione delle alunne una fornitura di prodotti igienici e di monitorare il progetto per la sua prosecuzione. L’attivazione è prevista entro il mese di marzo. “Abbiamo coinvolto l’Istituto comprensivo, […]