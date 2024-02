Assunzioni a Poste Italiane, Alessia racconta la sua storia

FIRENZE – “Sono Alessia Radesca e sono una Neo SCF all’interno dell’ufficio postale di Firenze 29. Nella fase finale dei miei studi ho deciso di candidarmi alla posizione di Consulente Finanziario in Poste Italiane, un’azienda che ho sempre considerato molto solida, centrale per lo sviluppo economico e sociale e che ha saputo innovarsi, pur sempre rimanendo ancorata ai valori del Paese”: inizia così il racconto di Alessia, che poi spiega come è andata: “L’iter di selezione ha previsto tre diversi step, tutti eseguiti in modalità digitale. Il primo è stato composto da un test di inglese finalizzato alla valutazione delle capacità di comprensione della lingua, ed al test di logica matematica nel quale era richiesto capacità di individuare i principi di base delle sequenze presentate. Nel secondo step dell’iter mi sono confrontata con altri partecipanti su un caso di studio di strategia aziendale. Questa sessione voleva permettere la valutazione delle capacità di lavorare in team e di condividere ragionamenti ed idee, trovando una soluzione al problema dato. In questo ambito ho potuto applicare alcune delle soft skill che ho sviluppato nel tempo grazie allo sport e ai miei studi, come il team work, il problem solving e public speaking. Infine ho partecipato al colloquio nel quale mi sono state fatte alcune domande sulla mia persona, sulle mie attitudini al lavoro e anche su temi tecnici ed economici mi hanno permesso di dimostrare la mia volontà nell’entrare in Poste e ciò che avrei potuto portare come valore aggiunto all’azienda stessa”.

Ho molto apprezzato l’impostazione dell’iter perché ho trovato tutti i test pertinenti al giudizio finalizzato ad entrare in un ruolo come quello che ricopro attualmente. In merito alla mia formazione mi ritengo molto fortunata poiché ho avuto la fortuna di poter godere fin da subito di un affiancamento con persone caratterizzate da disponibilità e competenza. Inoltre i miei responsabili e l’azienda sono stati in grado di strutturare un percorso formativo caratterizzato da molteplici attività, permettendomi di partire dal contatto diretto con i clienti e corsi ben strutturati che mi aggiornano su temi tecnici dei prodotti e dei servizi offerti, oltre alle varie normative italiane e europee attualmente in vigore. Ho sempre visto Poste Italiane come un’azienda in grado di valorizzare le capacità e le potenzialità dei ragazzi e in grado di calarsi nei suoi principi. In primis sono convinta che il percorso formativo non si limiterà nel corso degli anni a fornirmi solo le conoscenze tecniche e gli aggiornamenti necessari, ma si estenderà allo sviluppo delle mie soft skill. Conosco il valore anche della condivisione di opinioni e della ricezione di continui feedback come quelli che sto ricevendo quotidianamente. Non ho dubbi che tutto questo mi possa portare ad un’autonomia sempre crescente e alla crescita personale. Le conoscenze tecniche ed economiche sono fondamentali come base per ottenere la fiducia del cliente, ma allo stesso tempo le capacità di interazione saranno punti cardine del mio lavoro dove sono convinta che otterrò il massimo supporto da parte dell’azienda. Dal mio lavoro mi aspetto di raggiungere la soddisfazione personale di un obiettivo raggiunto, di sentire il bisogno di aggiornare continuamente le mie conoscenze e di sentirmi un elemento importante nel grande ingranaggio Poste.