Atc. Iscrizioni al via per il corso professionale di potatura dell’olivo

CALENZANO – Imparare a potare l’olivo: è questo l’obiettivo del corso promosso dall’Associazione Turistica di Calenzano (Atc) che organizza per il settimo anno consecutivo. Si tratta di un corso professionale di gestione e potatura dell’olivo, incentrato principalmente sulla forma di allevamento a vaso policonico. Il corso sarà composto da una lezione teorica e due pratiche per la durata complessiva di 8 ore. La lezione teorica si terrà il 5 marzo dalle 18.30 alle 20 all’altana del Castello Medievale, le lezioni pratiche si terranno il 7 e 15 marzo alle 9.30, in campo presso aziende agricole locali, l’ultima seguita da pranzo domenicale con mini degustazione di oli di eccellenza (15 euro su prenotazione).

Il corso, tenuto da Cosimo Taiti (ricercatore dell’Università di Firenze) e da Davide Gori (Agronomo), mira a fornire le competenze tecnico-scientifiche per una corretta gestione agronomica e realizzazione dell’oliveto all’interno della realtà Toscana. Sarà posta particolare attenzione agli interventi di potatura, alla lotta contro i fitofagi ed al corretto impiego dei prodotti fitosanitari. Il corso offre inoltre l’opportunità di confrontare le tecniche di potatura tradizionali con quelle innovative-moderne, fornendo elementi pratici per la gestione agronomica dell’oliveto. Ogni partecipante dovrà essere in possesso dell’attrezzatura necessaria alla potatura. La quota di iscrizione è di 40 euro ed al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni A.T.C. 055 0502161; [email protected]