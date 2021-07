Atletica Campi, al centro estivo si fanno anche lezioni di educazione stradale con la Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Prosegue a pieno ritmo il centro estivo dell’Atletica Campi Bisenzio presso lo Stadio Zatopek, nell’alternanza del programma preparato dalla responsabile, Cristiana, e dai suoi collaboratori, dai giochi ai laboratori vari, dall’attività sportiva al momento riservato per i compiti delle vacanze, sono stati inseriti anche spazi per educazione civica, educazione stradale oltre a […]

CAMPI BISENZIO – Prosegue a pieno ritmo il centro estivo dell’Atletica Campi Bisenzio presso lo Stadio Zatopek, nell’alternanza del programma preparato dalla responsabile, Cristiana, e dai suoi collaboratori, dai giochi ai laboratori vari, dall’attività sportiva al momento riservato per i compiti delle vacanze, sono stati inseriti anche spazi per educazione civica, educazione stradale oltre a un incontro con il corpo dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Ieri era previsto il secondo incontro con la Polizia municipale di Campi Bisenzio e gli agenti, guidati dall’ispettore Stefano Rafanelli, hanno realizzato in piazza della Resistenza un percorso con cartellonistica a grandezza reale, semafori e segnaletica, che hanno permesso ai bambini del centro estivo, con la presenza e l’illustrazione degli stessi agenti, di simulare quello che può accadere alle persone che percorrono le nostra strade. Sono state tre ore passate velocemente fra prove, spiegazioni, domande e risposte: nell’occasione hanno portato un saluto anche il sindaco Emiliano Fossi e l’assessore Riccardo Nucciotti.

“Un incontro da ripetere per il successo che ha avuto – dicono dall’Atletica Campi – e per il quale vogliamo ringraziare il comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti, e tutti gli agenti. Ma gli incontri di educazione civica non terminano qui: nei prossimi giorni ci sarà quello con i Vigili del fuoco e anche loro illustreranno ai nostri ragazzi la funzione che svolgono per la comunità, poi la prossima settimana sarà la volta della Protezione civile di Campi Bisenzio”.

“Anche quest’anno, dopo sei settimane, – concludono – terminerà il nostro centro estivo con una partecipazione che anche noi non ci aspettavamo; saranno infatti fra i 135 e i 140 i bambini che hanno frequentato il Centro dell’Atletica Campi Bisenzio. A tutti l’augurio di buone vacanze, l’appuntamento a settembre per chi riprenderà i Centri di avviamento allo sport, per gli altri li aspettiamo il prossimo anno con il nuovo centro estivo”.