Attività extrascolastiche gratuite nel periodo pasquale a Poggio a Caiano

POGGIO A CAANO – “La mia amica Terra”: è questo il titolo di un ciclo di tre appuntamenti con le attività extrascolastiche gratuite nel periodo pasquale, volute dall’amministrazione comunale di Poggio a Caiano. Durante questi percorsi, infatti, i ragazzi dai 6 agli 11 anni avranno l’occasione di conoscere il territorio, di apprendere le diversità tramite […]

POGGIO A CAANO – “La mia amica Terra”: è questo il titolo di un ciclo di tre appuntamenti con le attività extrascolastiche gratuite nel periodo pasquale, volute dall’amministrazione comunale di Poggio a Caiano. Durante questi percorsi, infatti, i ragazzi dai 6 agli 11 anni avranno l’occasione di conoscere il territorio, di apprendere le diversità tramite l’osservazione e la sperimentazione, di percepire le complessità ecologiche che li circondano, oltre che ricevere la basi per proteggere l’ambiente tramite il riciclo e le energie ‘verdi’. In quei giorni le scuole statali poggesi saranno chiuse (gli istituti scolatici, nella loro autonomia, possono decidere dove inserire tre giorni dedicati alla sospensione dell’attività didattica). L’assessore comunale all’istruzione Patrizia Cataldi (nella foto) sottolinea di come i tre appuntamenti sono completamente gratuiti.

I tre incontri sono: “Acchiappasole e soffi di vento: la magia delle energie rinnovabili”, in programma mercoledì 8 aprile dalle 9 alle 12.30 presso l’atrio della sala “Tribolo” delle scuderie medicee. Il secondo incontro è “Il risveglio degli oggetti: missione riciclo”, previsto per giovedì 9 aprile (9-12.30) presso l’atrio della sala “Tribolo” delle scuderie medicee. Il terzo appuntamento è, invece, “Conoscere le piante della mia amica Terra” e si terrà venerdì 10 aprile dalle 9 alle 15 e si tratta di un’uscita a piedi sul territorio comunale con pranzo al sacco. Le attività sono realizzate in collaborazione con Chiara Bartoli, guida ambientale escursionistica. Per le iscrizioni (massimo trenta ragazzi a giornata) scrivere una e-mail all’indirizzo scuola@comune.poggio-a-caiano.po.it. Le prenotazioni si ricevono fino alle 12 del 2 aprile.