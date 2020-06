Attività sportiva nelle aree verdi pubbliche

CALENZANO – Il Comune ha concesso ad alcune associazioni del territorio l’utilizzo esclusivo di due giardini pubblici per lo svolgimento in sicurezza di attività sportive, ludiche e motorie. Nelle seguenti aree sarà vietato l’accesso al pubblico in determinati giorni ed orari: l’intera area del giardino di Via delle Bartoline, adiacente alla RSA Villa Magli, per […]

CALENZANO – Il Comune ha concesso ad alcune associazioni del territorio l’utilizzo esclusivo di due giardini pubblici per lo svolgimento in sicurezza di attività sportive, ludiche e motorie. Nelle seguenti aree sarà vietato l’accesso al pubblico in determinati giorni ed orari: l’intera area del giardino di Via delle Bartoline, adiacente alla RSA Villa Magli, per lo svolgimento delle attività dell’Associazione sindromi autistiche onlus con sede a Sesto Fiorentino, dal 22 giugno al 30 settembre nelle giornate di: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, in orario 9/12 e 16/19. L’area cementata (pista di pattinaggio), del giardino pubblico di via del Molino/via Ponchielli, per lo svolgimento di attività motoria/sportiva da parte dell’Associazione Dojo Kun Karate Calenzano dal 22 giugno al 31 luglio nelle giornate di martedì e giovedì in orario 19/21.