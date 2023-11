Attivo il portale della Regione per la “ricognizione” dei danni causati dall’alluvione

CAMPI BISENZIO – Come scrive il Comune di Campi Bisenzio sulla propria pagina Facebook, è attivo il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni causati dall’alluvione per i privati. Si accede al servizio on line all’indirizzo servizi.toscana.it/formulari. A questo indirizzo, invece, www.regione.toscana.it/alluvione2023, tutorial e FAQ per la presentazione della domanda. La procedura per […]

CAMPI BISENZIO – Come scrive il Comune di Campi Bisenzio sulla propria pagina Facebook, è attivo il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni causati dall’alluvione per i privati. Si accede al servizio on line all’indirizzo servizi.toscana.it/formulari. A questo indirizzo, invece, www.regione.toscana.it/alluvione2023, tutorial e FAQ per la presentazione della domanda. La procedura per i privati sarà attiva fino al 31 dicembre; alla sua conclusione sarà possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio con numero di protocollo. Si ricorda di tenere scontrini e fatture delle spese già sostenute e foto dei danni subiti. Per chi ha difficoltà nella presentazione online della domanda, dalla prossima settimana saranno attivi anche sportelli help presso Centri di facilitazione digitale, Centri Digitalmentis, Botteghe della Salute, Caaf e Comuni dove potersi recare per la presentazione: sarà pubblicato elenco delle sedi.

Per denunciare i danni subiti i cittadini dovranno registrarsi tramite Spid, Cns o Cie. Una volta entrati sul portale dovranno cliccare sulla voce “compila nuovo formulario”, poi selezionare “emergenza alluvione novembre 2023”, dichiarare se stanno registrando danni per proprio conto o per un’altra persona, inserire l’indirizzo dell’immobile e segnalare se è l’abitazione principale o no, successivamente indicare i danni (stimati e già sostenuti) per le parti strutturali e i danni (stimati e già sostenuti) per i beni mobili. E’ fondamentale conservare tutti gli scontrini che attestano le spese sostenute e scattare foto che dimostrino i danni subiti. Sarà inoltre chiesto al cittadino di indicare se c’è necessità di ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile e se ha o non ha diritto ad indennizzi assicurativi contro eventi naturali (nel caso sia attiva un’assicurazione, indicare i premi assicurativi versati negli ultimi 5 anni per polizze valide in caso di calamità naturali).

Il cittadino dovrà scaricare, compilare e ricaricare il modulo di ricognizione danni B1 (disponibile anche al suddetto link), copia del proprio documento di identità in corso di validità e il modello di delega nel caso si stia procedendo per conto di un’altra persona. Infine, dopo avere dichiarato di assumersi la responsabilità della veridicità delle informazioni (pena esclusione dal contributo) e aver dichiarato di aver allegato tutti i documenti richiesti, la procedura terminerà cliccando il tasto “trasmetti”.