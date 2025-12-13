SIGNA – Settimana ricca di appuntamenti sul territorio signese grazie all’impegno della Pro loco. A partire da quello di stasera, sabato 13 dicembrem il “Concerto di Natale – Armonie di fine anno”, in programma alle 20.30 nella chiesa di San Mauro. L’iniziativa, infatti, promossa dalla Pro loco di Signa con il patrocinio del Comune di Signa, vedrà la partecipazione di numerose realtà, fra cui la Filarmonica Giuseppe Verdi e l’associazione Adra. “L’evento accompagnerà il pubblico in un percorso musicale dedicato al Natale, tra tradizione corale, spiritualità e armonie condivise. Una serata aperta a tutta la cittadinanza per scambiarsi gli auguri e lasciarsi trasportare dalla magia della musica natalizia”. Qui di seguito, invece, le due prossime iniziative: “Natale insieme ai Colli” (domenica 14) e “Natale in coro” (giovedì 18).
Auguri in musica: sabato 13 nella chiesa di San Mauro il “Concerto di Natale” organizzato dalla Pro loco
SIGNA – Settimana ricca di appuntamenti sul territorio signese grazie all’impegno della Pro loco. A partire da quello di stasera, sabato 13 dicembrem il “Concerto di Natale – Armonie di fine anno”, in programma alle 20.30 nella chiesa di San Mauro. L’iniziativa, infatti, promossa dalla Pro loco di Signa con il patrocinio del Comune di […]