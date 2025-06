Augusto e Renato Brogi: una serata di musica a Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – Augusto e Renato Brogi due musicisti legati a Sesto Fiorentino. Per gli appassionati di musica classica e lirica e non solo domenica 8 giugno alle 21 nel cortile di Villa San Lorenzo, dove ha sede la Scuola di musica Bruno Bartoletti, si terrà un incontro musicale, ma anche narrato, sui due musicisti. Augusto, nato […]

SESTO FIORENTINO – Augusto e Renato Brogi due musicisti legati a Sesto Fiorentino. Per gli appassionati di musica classica e lirica e non solo domenica 8 giugno alle 21 nel cortile di Villa San Lorenzo, dove ha sede la Scuola di musica Bruno Bartoletti, si terrà un incontro musicale, ma anche narrato, sui due musicisti. Augusto, nato a Sesto Fiorentino nel 1847, fu fenomeno artistico più unico che raro. Una carriera trentennale equamente divisa in due stagioni: prima baritono, poi tenore. Incredibile, ma vero. Di lui però, star dal difficile carattere e ambasciatore della fiorentinità sui palcoscenici dei teatri di mezzo mondo, purtroppo non è rimasto l’elemento essenziale e imprenscindibile: la voce. Infatti, dopo alcune prove di incisioni discografiche, Augusto si disse non contento del risultato e, così, sul fiorente mercato del primo Novecento non uscì mai una sua incisione. Ma, grazie a un fortuito ritrovamento, sono riemerse dall’oblio numerose foto: una galleria di immagini (pubblicate in un libro a cura di Maurizio Sessa dalla casa editrice «apice libri») che ripercorrono le tappe principali di un cantante lirico che non è certo un minore ma, semplicemente, un dimenticato.

Sorte diversa, ma nemmeno poi tanto, ha avuto Renato Brogi, di cui lo zio Augusto è stato mentore. Nato anch’egli a Sesto, nel 1873, conseguì il diploma in pianoforte al Regio Istituto musicale di Firenze. Si aggiudicò vari concorsi internazionali come compositore poliedrico: musica strumentale, corale, pianistica e liriche da camera, alcune delle quali con testi di Gabriele d’Annunzio, Renato Fucini e Giosuè Carducci. Con una personalità non distante dall’irrequieto zio paterno trovò modo di polemizzare con la famiglia Ricordi, imprescindibile riferimento nel campo delle edizioni musicali. Oltre a una via, anche una scuola media di Sesto è intitolata a suo nome. Grande merito nella riscoperta del talento di Renato Brogi va dato alla soprano Monica Benvenuti e al pianista Giuseppe Bruno, con il loro Cd “Sospiri al vento” edito per Da Vinci Classics. Saranno loro a intrattenere musicalmente il pubblico all’evento, con ingresso gratuito e patrocinato dalla Pro Loco, della prestigiosa Scuola di musica Bruno Bartoletti.