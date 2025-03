Aumentano le risorse della Regione per gli anziani non autosufficienti nell’area pratese: 26 le quote sanitarie in più

PRATO – Aumenta di 558.000 euro il budget destinato dalla Regione Toscana al territorio pratese per le quote sanitarie degli anziani ospitati nelle Rsa: questo si traduce in altre 26 quote che potranno essere corrisposte ad altrettanti anziani non autossufficienti in lista d’attesa, che a febbraio era formata da 125 persone. Una boccata d’ossigeno per […]

PRATO – Aumenta di 558.000 euro il budget destinato dalla Regione Toscana al territorio pratese per le quote sanitarie degli anziani ospitati nelle Rsa: questo si traduce in altre 26 quote che potranno essere corrisposte ad altrettanti anziani non autossufficienti in lista d’attesa, che a febbraio era formata da 125 persone. Una boccata d’ossigeno per tante famiglie e motivo di grande soddisfazione per la sindaca Ilaria Bugetti, che in campagna elettorale aveva posto tra gli impegni prioritari il raggiungimento delle 100 quote sanitarie in più nell’arco della consiliatura. Le novità sono state illustrate stamani nella sede della Società della Salute dal sindaco Ilaria Bugetti, dal presidente della Società della Salute Sandro Malucchi, dalla direttrice Lorena Paganelli e dall’assessora all’istruzione e sanità del Comune di Poggio a Caiano Patrizia Cataldi.

“Nel mio programma elettorale – spiega Bugetti – ho inserito l’aumento di 100 quote sanitarie in più nell’arco di un quinquennio. Già nei primi otto mesi di mandato riusciamo a ottenere un incremento di quasi un terzo della previsione. Questo grazie a un lavoro capillare e costante portato avanti dalla Società della Salute per recuperare la somma necessaria a coprire le 26 quote in più nella consapevolezza del sottodimensionamento del territorio. Ringrazio l’assessore Malucchi, che è anche presidente dell’ente, per essere riuscito a raggiungere questo primo importantissimo traguardo intermedio. E’ il segnale dell’impegno che stiamo mettendo sul bilancio sociale per aumentarlo perché vogliamo stare vicini alle persone che hanno più fragilità”.

Con l’aumento regionale le risorse destinate a Prato arrivano a 12.792.000 euro. Nel calcolo la Regione ha tenuto conto anche dell’incremento dell’indice di vecchiaia, che a Prato cresce comunque meno rispetto ad altre province, ma che rispecchia il cambiamento della società: “Nel territorio provinciale pratese disponiamo di 920 posti letto nelle Rsa per anziani non autosufficienti, tutti occupati, di cui 593 coperti con la quota sanitaria regionale (comprese le nuove 26) e le altre privatamente, – spiega il presidente della Società della Salute e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Prato Sandro Malucchi – stiamo parlando di costi molto alti per le famiglie, la quota sanitaria è di 59,10 euro al giorno, più i costi sociali, che per 26 anziani in più viene portata a zero. Inoltre siamo destinatari di un finanziamento di 1,2 milioni di euro sempre dalla Regione per il sostegno dei progetti per i disabili con l’obiettivo di renderli sempre più autonomi ed indipendenti”.

“La finalità è dare risposte adeguate alle famiglie, – aggiunge la direttrice Paganelli – non si tratta infatti solo di dare un posto in una struttura, ma di inserire gli anziani in un percorso di cura e servizi. Da questo punto di vista la Società della Salute Area Pratese investe 5 milioni di euro all’anno per l’assistenza domiciliare e la Toscana è tra le poche regioni ad aver attivato anche l’infermiere di comunità”. “Si tratta di un segno di attenzione di cui siamo molto soddisfatti – dice infine l’assessora Cataldi del Comune di Poggio a Caiano – Un passo avanti per gli anziani non autosufficienti in lista d’attesa e le loro famiglie”.