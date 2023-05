Auser Sesto Fiorentino: un pulmino per portare alimenti e solidarietà alle popolazioni dell’Emilia Romagna

SESTO FIORENTINO – Parte il 23 maggio alle 8.30 da Calenzano un pulmino dell’Auser di Sesto Fiorentino con alimenti per le popolazioni dell’Emilia Romagna interessate dall’alluvione. L’iniziativa di solidarietà parte dalla Federazione Italiana Cuochi della Toscana che lavora con la Protezione civile nel progetto solidarietà ed emergenza e vede coinvolte altre associazioni oltre all’Auser, come […]

SESTO FIORENTINO – Parte il 23 maggio alle 8.30 da Calenzano un pulmino dell’Auser di Sesto Fiorentino con alimenti per le popolazioni dell’Emilia Romagna interessate dall’alluvione. L’iniziativa di solidarietà parte dalla Federazione Italiana Cuochi della Toscana che lavora con la Protezione civile nel progetto solidarietà ed emergenza e vede coinvolte altre associazioni oltre all’Auser, come l’associazione Carabinieri che mette a disposizione un autista. Nel pulmino ci sarà una quindicina di contenitori termici, messi a disposizione da Qualità e servizi, contenenti alimenti.

“La Protezione civile comunale al momento non ha ricevuto richieste di mobilitazione, – spiega l’assessore alla Protezione civile Claudia Pecchioli – ma siamo ovviamente pronti con i nostri operatori e con le associazioni a fornire tutto il supporto che ci sarà eventualmente richiesto. La solidarietà della nostra città, però, non si ferma e proprio in queste ore si stanno attivando singole associazioni e realtà per portare aiuto in Emilia Romagna. Il Dipartimento Solidarietà ed Emergenza della Federazione Italiana Cuochi, con il nostro supporto organizzativo, sta allestendo un convoglio in collaborazione con Auser e Associazione Nazionale Carabinieri; sono già partiti, invece, volontari de La Racchetta, della Croce Viole e della Croce Rossa. A queste donne e a questi uomini, patrimonio inestimabile di umanità e competenze, voglio esprimere tutta la gratitudine della nostra città.”