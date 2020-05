Ausl Toscana Centro: i prelievi si fanno solo su prenotazione Cup

PIANA FIORENTINA – Da questa mattina l’accesso per i prelievi ematici nei presidi di Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, e Fiesole/Camerata sarà solo su prenotazione Cup, telefonando al numero unico 055545454 (tasto 2, per orari e giorni). “La riorganizzazione dei punti prelievo nei presidi della zona fiorentina nord ovest – si legge in una nota – attua le indicazioni di programmazione e distanziamento delle attività per Covid 19 come previsto dalle indicazioni regionali. Settimanalmente nei presidi aziendali della zona distretto fiorentina nord ovest sono prenotabili 1168 prelievi. Oltre a quella telefonica del Cup, per i presidi territoriali della zona distretto fiorentino nord ovest rimangono valide le altre modalità di prenotazione, in particolare quelle dei punti Cup presenti nelle farmacie. Per visionare le sedi delle farmacie dove il servizio è attivo, basta seguire il percorso sul sito web della Ausl Toscana Centro Home/Banner Informazioni e Aggiornamenti/Accesso ai Servizi Ospedalieri e Territoriali/Prenotare visite ed esami/zona fiorentina nord ovest.