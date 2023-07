Auto a fuoco fra Prato e Peretola: chiusa anche l’autostrada per spegnere le fiamme

PRATO – I Vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti intorno alle 15.30, con Aps e autobotte, per un incendio che ha coinvolto un’auto in transito sull’autostrada A11, fra Prato est e Peretola, in direzione di Firenze. Sul posto anche Polizia stradale e personale del 118: il mezzo è andato completamente distrutto ma, […]

PRATO – I Vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti intorno alle 15.30, con Aps e autobotte, per un incendio che ha coinvolto un’auto in transito sull’autostrada A11, fra Prato est e Peretola, in direzione di Firenze. Sul posto anche Polizia stradale e personale del 118: il mezzo è andato completamente distrutto ma, per fortuna, non risultano persone coinvolte. Il tratto autostradale è stato chiuso per tutta la durata delle operazioni di spegnimento con forti ripercussioni sul traffico. a quell’ora e in concomitanza con il venerdì pomeriggio particolarmente intenso.