SESTO FIORENTINO – Alcuni veicoli sono andati a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in un parcheggio vicino ad un noto ristorante a Monte Morello. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini che hanno visto alzarsi il fumo nero dal punto di sosta. Sul posto sono arrivate le squadre de La Racchetta di Sesto Fiorentino e i Vigili del fuoco.
Auto a fuoco in un parcheggio a Morello
SESTO FIORENTINO – Alcuni veicoli sono andati a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in un parcheggio vicino ad un noto ristorante a Monte Morello. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini che hanno visto alzarsi il fumo nero dal punto di sosta. Sul posto sono arrivate le squadre de La Racchetta di Sesto Fiorentino […]