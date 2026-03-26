Autonomia abitativa, al via un nuovo progetto di coabitazione sociale. Per uomini soli o senza dimora

CAMPI BISENZIO – Il Comune annuncia l’avvio di un importante intervento dedicato all’autonomia abitativa, rivolto a uomini soli in uscita da percorsi di accoglienza, comunità, dormitori o situazioni di senza dimora. L’iniziativa nasce dall’impegno diretto dell’amministrazione comunale, resa possibile attraverso la ristrutturazione di un alloggio in affitto da un privato. Uno spazio insomma che vuole diventare un ambiente di coabitazione, pensato per accompagnare gradualmente gli ospiti verso una piena autonomia abitativa e sociale. Il progetto prenderà avvio nel mese di aprile, con l’ingresso dei primi beneficiari all’interno dell’abitazione. I nuclei e le persone coinvolte saranno individuati dal servizio sociale professionale, secondo quanto previsto dal regolamento per l’emergenza abitativa.

Il percorso sarà sostenuto da una solida rete territoriale. In particolare, il Servizio sociale professionale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest garantirà il supporto e il monitoraggio dei percorsi individuali, mentre Fondazione Solidarietà Caritas Ets metterà a disposizione un team di operatori qualificati che affiancheranno costantemente gli ospiti. Le persone inserite saranno accompagnate, monitorate e supportate nel tempo, con l’obiettivo di rafforzare il loro percorso di autonomia e favorire, in prospettiva, il raggiungimento di una piena indipendenza abitativa. L’alloggio non si configura come una struttura assistenziale, ma come una vera e propria abitazione basata su un progetto di coabitazione. Proprio per questo, sarà regolato da precise norme di convivenza: gli ospiti saranno chiamati a sottoscrivere un “patto per l’abitare”, condividendo regole e responsabilità finalizzate a garantire una civile convivenza e un percorso positivo per tutti.

“Si tratta di un intervento che va oltre l’emergenza – dice l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini – e che punta a costruire reali possibilità di inclusione. La collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà del terzo settore rappresenta un valore fondamentale per dare risposte efficaci e durature ai bisogni del territorio. Il progetto si inserisce all’interno delle politiche sociali orientate alla prevenzione dell’emarginazione e alla promozione dell’inclusione, confermando l’attenzione verso le persone più fragili e la volontà di costruire comunità più coese e solidali”. “La Chiesa fiorentina partecipa a questo progetto con la convinzione che ogni persona, soprattutto chi attraversa o chi ha attraversato momenti di grande fragilità, porti con sé risorse e capacità da valorizzare e deve avere un’altra possibilità, – aggiunge Marco Seracini, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Ets – i nostri operatori qualificati saranno al fianco di ciascuno giorno per giorno, perché accoglienza, autonomia e dignità siano davvero il punto di ripartenza per queste persone. Non può essere che la sinergia tra terzo settore e istituzioni pubbliche, come in questo caso, a rendere possibili risposte concrete ed efficaci”. L’obiettivo del progetto, infatti, è quello di offrire non solo una risposta abitativa temporanea, ma un’opportunità concreta di reinserimento, costruendo percorsi personalizzati che permettano alle persone coinvolte di recuperare autonomia, dignità e stabilità.