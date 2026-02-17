Autostrada. Chiusura notturna del tratto fra Barberino e Calenzano-Sesto Fiorentino in entrambe le direzioni

SESTO FIORENTINO – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso il tratto Barberino-Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione […]

SESTO FIORENTINO – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso il tratto Barberino-Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino; nelle due notti di sabato 21 e domenica 22 febbraio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino, verso Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino.