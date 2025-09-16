SESTO FIORENTINO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Roma/Firenze e da Bologna. In alternativa Autostrada consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Roma/Firenze: Firenze nord; per chi proviene da Bologna: Barberino di Mugello.
Autostrada: chiusura notturna della stazione di Calenzano-Sesto Fiorentino
SESTO FIORENTINO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Roma/Firenze e da Bologna. In alternativa Autostrada consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Roma/Firenze: Firenze nord; per chi […]