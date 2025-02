Autostrada: i lavori alla rampa rinviati a giovedì 27 febbraio

SESTO FIORENTINO – A causa delle avverse previsioni meteo, i lavori sulle rampe autostradali previsti per domani, mercoledì 26 febbraio, sono rinviati a giovedì 27 febbraio. Dalle 10 alle 16 sarà pertanto chiusa al traffico la rampa di uscita dalla A11 verso via dell’Osmannoro e il centro cittadino.I lavori previsti per venerdì 28 febbraio sulla […]

SESTO FIORENTINO – A causa delle avverse previsioni meteo, i lavori sulle rampe autostradali previsti per domani, mercoledì 26 febbraio, sono rinviati a giovedì 27 febbraio. Dalle 10 alle 16 sarà pertanto chiusa al traffico la rampa di uscita dalla A11 verso via dell’Osmannoro e il centro cittadino.

I lavori previsti per venerdì 28 febbraio sulla rampa di uscita dalla A11 verso via del Cantone sono rinviati a data da destinarsi.

Venerdì 28 dalle 9 alle 16 resterà chiusa invece al traffico per lavori la rampa di ingresso in A11 da via del Cantone verso Firenze.